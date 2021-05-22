Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı
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Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bekçiler üzerinde tabanca olan bir kişiye dur ihtarında bulundu.

Adana'da bekçiler üzerinde tabanca olan bir kişiye dur ihtarında bulundu. Şüpheli şahıs ihtara uymayıp bekçilerden kaçtığı sırada tabancayı bir yere atıp müstakil evin bahçesinde saklandığı esnada yakalandı. Yakalanan şüpheli, "Üzerimde silah yoktu diyerek" kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde devriye gezen bekçiler, üzerinde tabanca olduğu fark ettiği bir kişi 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli şahıs, bekçilerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli kaçtığı sırada, üzerinde bulunan tabancayı attı. Ardından şüpheli bir evin bahçesinde saklanmaya başladı. Bekçiler, şüphelinin fazla uzaklaşamayacağını ön görerek çevrede arama çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında, bekçiler şüphelinin bir evin bahçesinde olduğunu gördü. Şüpheli tekrar kaçmak isterken bekçiler tarafından yakalanıp kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Bir bekçi yakalanan şüpheliye silahı nereye attın diye soru sorarken şüpheli," Benim üzerimde silah yoktu" dedi.

Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, isminin Ramazan T. olduğunu söyledi. Şüphelinin kimlik bilgilerini netleştirmek için parmak izine götürüleceği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelinin kimlik bilgileri netleştikten sonra, sokağa çıkma yasağını ihlalden, bekçilere mukavemetten, maske takmamaktan para cezası kesileceği öğrenildi.

Bekçi ve polis şüphelinin attığı tabancayı yaptığı arama çalışmalarında bulamadı. - ADANA

Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı
Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı
Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı
Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı
Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı
Bekçilerden kaçan şahıs bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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