Bekçilerden kaçamadı - Haberler
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Bekçilerden kaçamadı

Bekçilerden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yapan ve hakkında çok sayıda hırsızlık dosyası olan şahış bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yapan ve hakkında çok sayıda hırsızlık dosyası olan şahış bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, inşaatlardan hırsızlık yapan ve hakkında çok sayıda hırsızlıktan dosyası bulunan G.K. (27), Hacıyusuf Mahallesinden çaldığı malzemeleri Çınarlı Mahallesine götürürken bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan malları sahibine teslim eden polis, çalınan malzemelerinin değerinin 20 bin lira olduğunu tespit etti. Çalınan mallarını teslim alan inşaat sahibi, bekçilere teşekkür etti. Gözaltına alınan şahısın işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR

Bekçilerden kaçamadı

Bekçilerden kaçamadı

Bekçilerden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, 3. Sayfa, Haber

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