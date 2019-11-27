Bekçiler uyuşturucu ele geçirdi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Fatih Sultan Mahallesi devriye görevini yürüten bekçiler, durumlarından şüphelendikleri motosikletli iki şahsı durdurarak üst araması yaptı.
Yapılan aramada, isimleri belirtilmeyen iki şüpheli üzerinde 17,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren bekçiler, durumu polise bildirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.