Bekçiler uyuşturucu ele geçirdi
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Bekçiler uyuşturucu ele geçirdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

27.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:52
Bekçiler uyuşturucu ele geçirdi

'in ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Fatih Sultan Mahallesi devriye görevini yürüten bekçiler, durumlarından şüphelendikleri motosikletli iki şahsı durdurarak üst araması yaptı.

Yapılan aramada, isimleri belirtilmeyen iki şüpheli üzerinde 17,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren bekçiler, durumu polise bildirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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