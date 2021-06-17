Bekçiler şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirdi: 2 gözaltı
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Bekçiler şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirdi: 2 gözaltı

Bekçiler şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirdi: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bekçiler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçerken, olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bekçiler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçerken, olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptılar. Yapılan aramada 14,04 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 1,09 gram metamfetamin maddesi, 0,71 gram bonzai, 22 adet sentetik ecza hap ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Ö.K. (42) ve A.Ç. (25) adlı kadın gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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