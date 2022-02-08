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Bekçiler otomobilde sallama pala ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bekçiler otomobilde sallama pala ele geçirdi

Eskişehir'de devriye görevini yürüten bekçiler 'sallama pala' tabir edilen kesici aleti bir otomobil içinde ele geçirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de devriye görevini yürüten bekçiler 'sallama pala' tabir edilen kesici aleti bir otomobil içinde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe mahallesinde devriye görevinde bulunan bekçiler bir otomobil içinde 'sallama pala' tabir edilen kesici aleti gördü. Bunun üzerine araçtan palayı alan bekçilerin şüpheli hakkında ise işlem yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, 3. Sayfa, Haber

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