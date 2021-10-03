ADIYAMAN (İHA) - Kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı

Bekçiler tarafından yakalanan göçmenler emniyete getirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan üzeri çadırla kapalı kamyonetten göçmen kaçağı 78 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avrupa'ya kaçmak için Bitlis'ten Şanlıurfa'ya oradan da Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen 5'i Pakistanlı 73'ü Afgan uyruklu kişilerin içerisinde bulunduğu üzeri, çadırla kapalı olan kamyonetten şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, aracı gece geç saatlerde Kahta girişinde durdurdu. Durdurulan aracın çadırla kapatılan kasası açıldığında 78 göçmen kaçağıyla karşılaşan çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine destek ekip istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, göçmen kaçağı şahısları alarak Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürürken, şahısları Avrupa'ya kaçırmak için kamyonete bindiren 4 kişi ise gözaltına alındı. Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 78 göçmen kaçağı şahıs daha sonra Kahta Belediyesine ait otobüs ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan polis ekipleri gece saatlerinde yakalanan 78 göçmene yiyecek ve içecek ikram etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.