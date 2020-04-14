Bekçiler dışarı çıkamayan yaşlılar için seferber oldu
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Maltepe, 3. Sayfa

Bekçiler dışarı çıkamayan yaşlılar için seferber oldu

Bekçiler dışarı çıkamayan yaşlılar için seferber oldu Yaşlıların alış verişini yapıp sokak hayvanlarını besliyorlar Korona virüs günlerinden bekçiler mahallede yaşayan yaşlılar için seferber oldu.

14.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:24
Bekçiler dışarı çıkamayan yaşlılar için seferber oldu

Bekçiler dışarı çıkamayan yaşlılar için seferber oldu

Yaşlıların alış verişini yapıp sokak hayvanlarını besliyorlar

İSTANBUL - Korona virüs günlerinden bekçiler mahallede yaşayan yaşlılar için seferber oldu. Maltepe'de görevli bir bekçi yaşlı vatandaşların alışverişini yapıyor, sokak hayvanlarını ise besliyor.

Bekçiler Korona virüs tedbirleri kapsamında mahallelerde vatandaşların yardımına koşuyar. Maltepe'de görevli bir bekçinin yaşlı vatandaşlara yardım çabası ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görevli bekçi önce yaşlı vatandaşın market alış verişini yapıyor, ardından da bir sokak köpeğini besliyor. Yaşlı vatandaşlar ise kendisine teşekkür ediyor.

Bekçiler dışarı çıkamayan yaşlılar için seferber oldu

Kaynak: İHA

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