Bekçiler bu defa para vermek için kapı kapı gezdi
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Bursa, Polis, PTT

Bekçiler bu defa para vermek için kapı kapı gezdi

Bekçiler bu defa para vermek için kapı kapı gezdi Bekçiler kapıyı para vermek için çaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından verilen yardım paraları bekçiler tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor.

04.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:35
Bekçiler bu defa para vermek için kapı kapı gezdi

Bekçiler bu defa para vermek için kapı kapı gezdi

Bekçiler kapıyı para vermek için çaldı

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından verilen yardım paraları bekçiler tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor. Ekipleri görünce şaşıran vatandaşlar, yardım parası olduğunu öğrencince mutluluk yaşadılar.

Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde Bursa'da devletten yardım alan vatandaşlar, paralarını alabilmek için PTT şubelerine akın etti. Sosyal mesafe gibi koruyucu tedbirlere aldırmayan vatandaşların oluşturduğu izdiham sebebiyle PTT şubeleri geçici olarak kapatıldı. Yardım parasını almak isteyen vatandaşlara ise paraları emniyet güçleri ve postacılar tarafından evlerinde ödenmeye başlandı. Bursa'da ihtiyaç yardımı alan ailelere yardım paraları polis, mahalle bekçisi ve postacıdan oluşan ekipler tarafından dağıtıldı. Yardım paralarını dağıtmak için PTT şubesi önünden hareket eden ekipler, kapı kapı gezerek Bursa Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın belirlediği ihtiyaç sahiplerine hem devletin bağladığı aylıkları, hem de korona virüs tedbirleri çerçevesinde verilen 1000 liralık nakdi yardımı teslim etti. Polisi, bekçiyi ve postacıyı karşısında gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise dualar ederek mutluluklarını ekiplerle paylaştı. Kapıya kadar gelen yardım parasını alan yaşlı bir kadın, "Çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun. Korona virüs sebebiyle dışarı çıkamıyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Polis ve bekçi ekipleri ise, vatandaşları evde kalmaları ve paralarını aldıktan sonra ellerini yıkamaları hususunda ikaz etti.

Bekçiler bu defa para vermek için kapı kapı gezdi

Kaynak: İHA

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Bekçiler bu defa para vermek için kapı kapı gezdi
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