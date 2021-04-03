Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı
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Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğinin boynuna takılan plastik kelepçe ve kovayı mahalle bekçileri çıkardı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğinin boynuna takılan plastik kelepçe ve kovayı mahalle bekçileri çıkardı. Köpek, bekçilerin üzerine atlayarak sevgisini gösterdi.

Serdivan ilçesinde dün akşam devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, bir sokak köpeğinin boynuna plastik kelepçe ve dibi olmayan kovanın takıldığını fark etti. Bekçiler, plastik kelepçe ve kovayı çıkardı. Sokak köpeği, kovadan kurtulduktan sonra bekçilerin üzerine atlayarak sevgi gösterdi.

Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı
Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı
Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı
Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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