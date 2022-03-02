Bekçiler asayiş uygulaması yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesinde bekçiler asayiş uygulaması yaptı.

Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesinde bekçiler asayiş uygulaması yaptı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde asaiş uygulaması yaptı. Bekçiler araçları tek tek durdurarak kimlik sorgulamasında bulundu.

Yaklaşık iki saat süren uygulama boyunca bekçiler bir kişiye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı. Soğuk havaya aldırış etmeyen bekçilerin uygulaması mahalle halkından da büyük takdir topladı.

Öte yandan uygulamanın gece boyunca şehrin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bahçelievler, Zonguldak, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title