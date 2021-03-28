Bekçiler 30 günde 46 aranan şahıs aldı
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Bekçiler 30 günde 46 aranan şahıs aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bekçiler 30 günde 46 aranan şahıs aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri 30 günde yaptıkları çalışmalarda 46 aranan şahısı yakalarken, ikisi tüfek 5 ateşli silah, 4 çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri 30 günde yaptıkları çalışmalarda 46 aranan şahısı yakalarken, ikisi tüfek 5 ateşli silah, 4 çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 28 Şubat ile 28 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarla güven vermeye devam ediyor. Gece Kartalları son 30 günde yaptıkları kontrollerde 23 hırsızlık, 11 uyuşturucu, 5 yaralama, 1 dolandırıcılık ve 6 çeşitli suçlardan aranan şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca yaptıkları aramada ise 2 uzun namlulu tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi. Çeşitli mahallelerde yaptıkları şase sorgulamasında ise 4 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Gece Kartalları Kuşadası'nın çeşitli mahalle ve sokaklarında ise son 30 günde yaklaşık 600 şüpheli şahısa üst araması yaptı. Yaptıkları aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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