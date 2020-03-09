Bekçiler, 18 ayda aranan 69 bin 665 şüpheliyi yakaladı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca çarşı ve mahalle bekçilerinin 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale ettiği, aranan 69 bin 665 şüpheliyi yakaladığı açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca çarşı ve mahalle bekçilerinin 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale ettiği, aranan 69 bin 665 şüpheliyi yakaladığı açıklandı. Bekçiler sayesinde evden hırsızlık olaylarında büyük düşüş olduğu da belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Uygulaması 2016 yılında emniyet teşkilatı bünyesinde yeniden hayata geçirildi. 81 il emniyet müdürlüğü bünyesinde görevli 21 bin 723 çarşı ve mahalle bekçisi, gece yaya devriye görevi gerçekleştirerek suçun önlenmesinde, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanmasında ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanmasında etkin görev alıyor.

4 BİN 224 HIRSIZLIK OLAYINA MÜDAHALE ETTİLERBekçiler, 1 Eylül 2018- 29 Şubat 2020 tarihlerinde 129 bin 658 kişi hakkında adli işlem yaptı, 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti. Bekçiler sayesinde 1128 kayıp çocuk bulunup, ailelerine teslim edilirken, 18 yaş üstü 3 bin 689 kayıp kişi bulundu. Ayrıca aranan 69 bin 665 kişi de yakalanıp, haklarında işlem yapıldı.ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİBekçiler tarafından 253 kilo 319 gram uyuşturucu, uyarıcı madde ile 36 bin 103 hap, 20 uzun namlulu silah, 2 bin 321 tabanca, 876 av tüfeği, 5 el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 23 bin 483 mermi, av tüfeği kartuşu, 3 bin 399 kurusıkı, 3 bin 538 tabanca şarjörü ve muhtelif parçaları ele geçirildi.Çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasının yeniden başlamasının yanı sıra asayiş suçları ile mücadele politikalarının uygulanması, suç haritalarının hazırlanarak analiz çalışmalarının yapılması, görev sorumluluk alanlarının belirlenmesi, bu veriler ışığında motorize ve yaya devriye ekiplerinin sayılarının güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğünün artırılması ile birlikte mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda ciddi oranda düşüş oldu. Buna göre, mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda 2018 yılı ile 2019 yılı karşılaştırıldığında yüzde 10'luk düşüş meydana gelirken, evden hırsızlık olaylarında bu düşüş yüzde 16,7 oldu.3 BÜYÜKŞEHİRDE EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARI GERİLEDİ

Öte yandan Türkiye'de meydana gelen günlük evden hırsızlık olayları 2018 yılının Ocak ayında 226 seviyelerindeyken, 2020 Şubat ayı itibarıyla 124'e geriledi. Özellikle 3 büyük kentte aynı dönemde Ankara'da 23'ten 2'ye, İstanbul'da 71'den 28'e, İzmir'de ise 13'ten 4'e düştüğü görüldü. Ayrıca mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2018 yılı Ocak ayında yüzde 41,3 olan aydınlatma oranı, 2020 yılı Şubat ayı itibariyle yüzde 50,1 seviyesine ulaştı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA