Bekçi ve polislerin alkollü şahısla imtihanı
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Bekçi ve polislerin alkollü şahısla imtihanı

Bekçi ve polislerin alkollü şahısla imtihanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ikameti kontrole giden mahalle ve çarşı bekçileri kaçmaya çalışan çalışırken yakalanan alkollü şahıs bekçi ve polislere zor anlar yaşattı.

Aksaray'da bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ikameti kontrole giden mahalle ve çarşı bekçileri kaçmaya çalışan çalışırken yakalanan alkollü şahıs bekçi ve polislere zor anlar yaşattı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 812 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı alan mahalle ve çarşı bekçileri ikameti kontrol için gittikleri apartman içerisinde dışarı çıkan Murat B. (29) ile karşılaştı. Bekçileri görünce kaçmaya çalışan şahıs binanın kapısındaki cama çarparak bileğinden yaralandı. Şüpheli kaçamadan kıskıvrak yakalanırken bekçilerin elinden kurtulmak için mukavemette bulundu. Bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Polis ve bekçilere zor anlar yaşatan Murat B. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını da tehdit ederek küfürler yağdırdı. Bir türlü sakinleşmeyen alkollü şahıs elleri kelepçelenerek güçlükle polis aracına bindirildi. Murat B. araç içinde de bağırarak kafasını cama vurup ayaklarıyla polis aracının cam ve kapılarını tekmeledi. Polis ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen Murat B. burada yapılan sağlık kontrolü ve bileğindeki tedavisinin ardından Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kumar ihbarı alınan evde de bir bulguya rastlanmadı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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