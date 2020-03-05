Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı (2)
KARDEŞLERDEN 1'İ TUTUKLANDISamsun'da, bekçi Uğur Ölmez'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ali A. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
05.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:28
KARDEŞLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Samsun'da, bekçi Uğur Ölmez'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ali A. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabeyi İlker A. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA