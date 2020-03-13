Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı Antalya'da sahte kimlik göstererek kaçan ve bekçinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan şüphelinin vurulduğu anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Bekçi tarafından vurulan şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sahte kimlik göstererek kaçan ve bekçinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan şüphelinin vurulduğu anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 27 Şubat'ta Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir işyerinde kavga ihbarı alan bekçiler, olay yerine intikal etti. Tarafları ayıran bekçiler, olay yerindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Bekçiler, kontrol sırasında A.C.'nin başkasının adına düzenlenen kimlik verdiğini tespit etti. Bekçilere doğru bıçak çektiği iddia edilen şüpheli A.C. ardından kaçmaya başladı. Bekçiler ise A.C.'nin durması için ateş etti. Bekçi R.A'nın silahından çıkan kurşunla karın bölgesinden ağır yaralanan A.C., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçiler R.A. ve C.A., kaçan şüpheli A.C.'nin elini beline götürdüğünü, kendilerinin ise önce havaya sonra yere ateş ettiklerini ve hedef gözetmediklerini söyledi. A.C.'yi vuran bekçi R.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karın bölgesinden yaralanan A.C. ise yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

"Müvekkilimin bağırsaklarının bir kısmı alındı"

A.C.'nin avukatı Avukat Aysun Songur, müvekkilinin kaçarken arkasından 'dur' ihtar yapılmadan vurulduğunu idda etti ve hayati tehlike yaşadığını ifade etti. Songur, "Bekçi, müvekkilimin neredeyse ölümüne neden oluyordu. Müvekkilim hastaneden yeni taburcu edildi. Sağlığını ne şekilde etkileyeceğini bilemiyorum. Arkadan giren kurşun vücut içerisinde 5,6 santimetre ilerleyerek, ön taraftan çıkmış. Bağırsaklarının bir kısmı alındı" dedi.

"Müvekkilimin herhangi bir suçla ilişkisi yok"

Müvekkilinin olay günü alacağını tahsil etmek için görüşmeye gittiğini iddia eden Songur, "Aralarında tartışma yaşıyorlar. Herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir olay yok. Olay yerinden ayrılırlarken bekçiler geliyor. Bu esnada müvekkilimi durdurarak kimlik sorgusu yapmaya çalışıyorlar. Müvekkilim, eşini kaçırarak evlendiği için eşinin ailesi tarafından tehdit ediliyor. Hayati tehlikesi var. Bu nedenle üzerinde sahte kimlik varmış. Bekçiye bilmeden o kimliği vermiş. Bekçiler kendisiyle ilgili işlem yapacağı zaman endişelenmiş. Müvekkilimin herhangi bir suçla ilişkisi yok. Kaçmaya kalktığında bekçiler kovalamaya başlamışlar. Yaklaşık 300 metre ileride kamera görüntüleri de mevcut. Müvekkilim kaçarken arkasından bekçi ateş ediyor ve müvekkilimin yaralanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA