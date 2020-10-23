Bekçi, park tartışması yaşadığı kişiye kolundan vurdu
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Bekçi, park tartışması yaşadığı kişiye kolundan vurdu

23.10.2020 18:42 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:46
Bekçi, park tartışması yaşadığı kişiye kolundan vurdu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde mahalle bekçisi Ramazan U., sokakta otomobil park etme yüzünden tartıştığı Burak G.'yi, pompalı tüfekle karşısına gelince tabancasıyla kolundan vurarak yaraladı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde mahalle bekçisi Ramazan U., sokakta otomobil park etme yüzünden tartıştığı Burak G.'yi, pompalı tüfekle karşısına gelince tabancasıyla kolundan vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi 460 Sokak'ta meydana geldi. Gece çalışan mahalle bekçisi Ramazan U. otomobilini sokakta park ederken, kendisini engelleyen başka bir otomobilin sürücüsü Burak G. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Burak G. yanındaki iki arkadaşıyla birlikte bekçi Ramazan U.'ya saldırdı. Bu sırada beylik tabancasını çıkaran Ramazan U. havaya iki el ateş etti. Silah sesi çevrede panik yaratırken, Burak G. de otomobiline giderek pompalı tüfekle geri geldi. Bekçi Ramazan U. tabancasıyla, üzerine gelen Burak G.'yi sağ kolundan vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan Burak G. sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, bekçi Ramazan U. da polis merkezine götürüldü.


Bekçi, park tartışması yaşadığı kişiye kolundan vurdu
Bekçi, park tartışması yaşadığı kişiye kolundan vurdu
Bekçi, park tartışması yaşadığı kişiye kolundan vurdu
Bekçi, park tartışması yaşadığı kişiye kolundan vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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