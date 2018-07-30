İnşaat Bekçisi Yaşlı Adam, Oturduğu Sandalyede Ölü Bulundu

Konya'da inşaatta bekçilik yapan 63 yaşındaki Yahya Gökce, kulübesinde oturduğu sandalyede ölü bulundu.

İNŞAAT ÇALIŞANLARI SABAH BEKÇİYİ SANDALYESİNDE OTURURKEN BULDU

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre sabah işe gelen inşaat çalışanları, gece bekçiliği yapan Yahya Gökce'yi kulübesindeki sandalye üzerinde otururken buldu.

UYANMAYINCA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Gökce'nin uyanmaması nedeniyle inşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Gökce'nin öldüğünü tespit etti. Yahya Gökce'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.