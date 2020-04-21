Bekçi, kara sabanla tarla sürdü
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Adıyaman, Tut

Bekçi, kara sabanla tarla sürdü

Bekçi, kara sabanla tarla sürdü Adıyaman'ın Tut ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisi kara sabanla yaşlı bir vatandaşın tarlasını sürdü.

21.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:39
Bekçi, kara sabanla tarla sürdü

Bekçi, kara sabanla tarla sürdü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisi kara sabanla yaşlı bir vatandaşın tarlasını sürdü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından Vefa Sosyal Destek Grupları, kısıtlama olan kişilerin yardımına koşuyor. Adıyaman'ın Tut ilçesi Fethiye Mahallesinde yaşayan Mustafa Şahan isimli vatandaşın yardım talebi üzerine Tut ilçe Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan çarşı ve mahalle bekçisi kara sabanın başına geçti.

Mustafa Şahan'ın bostan yapacağı 7 dönümlük tarlasını sürülmesinin ardından tarlasını süren çarşı ve mahalle bekçisine teşekkür etti.

Bekçi, kara sabanla tarla sürdü

Kaynak: İHA

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