Bekçi düdüğü, asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bekçi düdüğü, asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı - Haberler
3. Sayfa

Bekçi düdüğü, asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı

Tekrardan başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulamasıyla, asayiş olaylarında büyük oranda düşüş yaşandı.

09.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:13
Bekçi düdüğü, asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı

Tekrardan başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulamasıyla, asayiş olaylarında büyük oranda düşüş yaşandı.


İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulamasını 2016 yılında Emniyet Teşkilatı bünyesinde yeniden hayata geçirdi. 81 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 21 bin 723 Çarşı ve Mahalle Bekçisi gece vakitlerinde yaya devriye görevi gerçekleştirerek suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanmasında ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanmasında etkin rol alıyor.


Bekçiler 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti


Bekçiler, 1 Eylül 2018-29 Şubat 2020 tarihine kadar geçen sürede, 129 bin 658 kişi hakkında adli işlem yaparken, 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti. Bekçiler sayesinde bin 128 kayıp çocuk bulunup ailelerine teslim edilirken, 18 yaş üstü 3 bin 689 kayıp şahıs yine bekçiler tarafından bulundu. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 69 bin 665 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı.


Çok miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi


Bekçiler tarafından gerçekleştirilen yaya devriyeleri sırasında, 253 kilo 319 gram uyuşturucu/uyarıcı (kokain, eroin, esrar, bonzai vb.) madde ile 36 bin 103 adet hap, 20 adet uzun namlulu silah, 2 bin 321 adet tabanca, 876 adet av tüfeği, 5 adet el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 23 bin 483 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 3 bin 399 adet kurusıkı tabanca,3 bin 538 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.


Mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar yüzde 16,7 azaldı


Ayrıca, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği uygulamasının yeniden başlamasının yanı sıra asayiş suçları ile mücadele politikalarının uygulanması, suç haritalarının hazırlanarak analiz çalışmalarının yapılması, görev sorumluluk alanlarının belirlenmesi, bu veriler ışığında motorize ve yaya devriye ekiplerinin sayılarının güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğünün arttırılması ile mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda ciddi oranda düşüş oldu. Bu kapsamda, mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda 2018 yılı ile 2019 yılı karşılaştırıldığında yüzde 10'luk düşüş yaşanırken, evden hırsızlık olaylarında bu düşüş yüzde 16,7 oldu.


Ankara, İstanbul ve İzmir'de günlük evden hırsızlık olayları geriledi


Türkiye'de meydana gelen günlük evden hırsızlık olayları 2018 yılı Ocak ayında 226 seviyelerindeyken, 2020 Şubat ayı itibarıyla 124'e geriledi. Hırsızlık olaylarının, özellikle 3 büyükşehirde aynı dönemde Ankara'da 23'ten 2'ye, İstanbul'da 71'den 28'e, İzmir'de ise 13'ten 4'e düştüğü görüldü. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2018 yılı Ocak ayında yüzde 41,3 olan aydınlatma oranı, 2020 yılı Şubat ayı itibariyle yüzde 50,1 seviyesine ulaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haberler
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haberler
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haberler
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haberler
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Haberler
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Levent Can Gülben Ergen Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Sivasspor Ali Babacan Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Bekçi düdüğü, asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:42:48. #1.15#