Bekçi alımı ne zaman? Bekçi başvuru şartları ne?

Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl bekçi alımı gerçekleşiyor. 10 binlerce genç bekçi olmak için sınavlarda ter döküyor. Adaylar uygun şartları taşımları halinde bekçi alımına başvurabiliyor. Gözler açıklanacak bekçi alımı duyurusunda. Peki bekçi alımında son durum ne?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2021'de 10 bin jandarma ve bekçi alımı yapılacağının açıklanmasından sonra heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü duyurusuna göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yeni gelişmeleri buradan sizlere duyuracağız.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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