Bekaroğlu: 2023'te kişi başı gelir hedefi 25 bin dolardı
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, "2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyorlardı.
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, "2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyorlardı. On Birinci Kalkınma Planı'nda ise kişi başına milli gelir 12 bin 484 dolar olarak bildiriliyor. AK Parti, 17 yılın sonunda, kendisinin ortaya koyduğu ekonomik hedeflerin çok gerisinde." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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