Bekarlar için pespembe topuklar
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Bekarlar için pespembe topuklar

Geldi gelecek derken, yaz iyice geldi. Yağmurlu bir haftayı geride bıraktık, bundan sonrasını tam yaz gibi sıcacık geçiririz. Yağmurların da bitmesiyle, ayakkabılar da yerini sandaletlere ve açık ayakkabılara bırakacak.

Bekarlar için pespembe topuklar
22.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:39

Yalnız açık ayakkabı konusunda bir sıkıntı var ki bir çok kadın bu konuda dikkatsiz olabiliyor. Bakımsız ayaklara giyilen açık ayakkabılar son derece kötü bir görüntüye sebep oluyor. Aman diyeyim bu yazıyı okuyanlar o dikkatsiz kadınlardan olmayın.

Pembe topuklar, eskilerin kız alırken dikkat ettiği önemli bir unsurmuş. Şimdi böyle usuller kalmadıama yine de sağlıklı temiz ayaklarla açık ayakkabı giymek çok önemli. Pembe topuklu olmak için, birazcık özen yeterli olacaktır. Size hem dinlendiren, hem de ayağınızdaki kurumuş deriyi yumuşatacak harika bir yöntem anlatacağım. Sıcak su dolu bir leğene 1 yemek kaşığı kaya tuzu dökün, sıkılmış limonun kabuklarını doğrayıp içine atın, 4-5 damla çay ağacı yağı, 4-5 damla yasemin yağı da ekleyin. 20 dakika ayaklarınızı bu suyun içinde dinlendirin. Havluyla kuruladıktan sonra, peeling uygulayıp, yumuşamış ölü derileri arındırabiliriz. Peeling için; 1 tatlı kaşığı kahve, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, ½ limon suyu, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı toz şeker (tercihen esmer toz şeker) tüm malzemeleri karıştırın. Ayaklarınızı iyice bu peelingle ovalayın. Özellikle topuklarınızı ve baş parmağınızı biraz daha fazla. Masajla beraber yapacağınız bu işlemi ayaklarınıza 10'ar dakika yapmanız, sizi son derece dinlendirecektir. Ayaklarınızı ılık suyla duruladıktan sonra, vazelinle iyice masaj yapıp, kremi ayaklarınıza yedirin. Üzerine pamuklu bir çorap giyip, en az 1 saat çorapla kalın. Ayaklarınızın yumuşacık olduğunu göreceksiniz.

Bu şahane dinlendirici işlemle topuklarınız yine pespembe olacaktır. Bu işlemden sonra yaptıracağınız pedikürle birlikte, ayaklarınız açık ayakkabıların içerisinde çok güzel ve bakımlı duracaktır. Kim bilir, bekarsanız tonton bir teyze sizi ataklarınızdan beğenip oğluna da isteyebilir.

İşletmeci & Güzellik Editörü - Esen Soydan
Esen Soydan
İşletmeci & Güzellik Editörü

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