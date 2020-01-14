Bekarlar Günü nedir? Bekarlar Günü ne zaman? Bekarlar Günü anlamı nedir?

14.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:11

Sosyal medyada gündem olarak vatandaşların dikkatini çeken Bekarlar Günü, Çin'deortaya çıkmış ve 990'lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Yalnızlar günü olarak da bilinen Bekarlar Günü hakkında Bekarlar günü nedir, Bekarlar Günü ne zaman ve Bekarlar Günü anlamı nedir gibi soruların yanıtları arandı. İşte Bekarlar Günü hakkında merak edilenler…

BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bekarlar Günü, 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi çıkarılmıştı. Bu tarih gelenekselleşerek günümüzde alışveriş çılgınlığı şeklinde kutlanan bir güne dönüştü.

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak ortaya çıkmıştır. 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009'dan değişerek gelmiş ve alışveriş festivaline dönüşmüştür. Bekarların kendilerine hediye alarak kutladığıfestivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı. Günümüzde de Alibaba'nın satış rekorları kırdığı gün Bekarlar Günü'dür.

Bekarlar Günü etkinliğinin kökü ise Çin'in 1978 yılında uygulamaya başladığı tek çocuk politikasına dayanıyor.

Bekarlar Günü

BEKARLAR GÜNÜ ANLAMI NEDİR?

Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin arın tarih rakamları var. Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle 11/11, Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Bekarlar Günü: 11/11 yani 11 Kasım'dır.