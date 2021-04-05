Bekar: "Ligde kalıcı olmak istiyoruz"
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Bekar: "Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

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Bekar: 'Ligde kalıcı olmak istiyoruz'

Misli.com 3.Lig 1. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Başkanı Adem Bekar, "Ligde orta sıralarda yer alıyoruz.

Misli.com 3.Lig 1. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Başkanı Adem Bekar, "Ligde orta sıralarda yer alıyoruz. Hedefimiz ligde bu yıl kalıp, bir dahaki sezon için bir üst lige çıkmaktır" dedi.

Kulüp Başkanı Adem Bekar yaptığı açıklamada, "Ligde mücadelemizi tüm gücümüzle devam ettiriyoruz. Ligde her takım birbirini yenecek güçte. Bizler önümüzdeki maçları kazanıp ligde yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Hedefi olan takımız. Fatsa deplasmanı her takım için zor bir deplasmandır. Teknik heyet ve futbolcularımız çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarımızda taraftarlarımızın eksikliğini ciddi derecede hissediyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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