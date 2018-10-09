Bekar evine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da bekar evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi uyuşturucu haplarla yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu bir bekar evinde uyuşturucu ticareti yapıldığının bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu B.Ç. ve F.K.'ye ait bekar evinden çıkan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada satın aldıkları tespit edilen 13 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçti. İfadesi alınan 3 kişi savcının talimatı doğrultusundan serbest bırakılırken, bekar evine yapılan baskında 2 paket içinde 218 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 44 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi, 9 adet 7.65 mm çaplı tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ç. ve F.K. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.