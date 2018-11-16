Bekar Evine Silahlı Saldırı: 2 Ağır Yaralı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Kaçan saldırgan ile iki gencin aralarındaki husumet nedeniyle bugün mahkemelerinin görüldüğü öğrenildi.

Olay, gece geç saatlerde lkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunan K.K. ile bugün mahkemede bir araya geldi. Adliyede gergin anların yaşandığı duruşma sonrası taraflar adliyeden ayrıldı. C.H. ve O.T., gece evlerinde otururken iddiaya göre silahla evi basan K.K., ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan gençler ihbar üzerine olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan K.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

- Samsun