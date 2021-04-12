Bekar evinde uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis
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Bekar evinde uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bekar evinde uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da polisin bir bekar evine yaptığı operasyonda 850 gram bonzai ve hassas terazi ile yakalandığı iddia edilen ve geçen yıl 6 Mayıs'ta tutuklanan Yasin D.'nin (26) yargılanması sona erdi. Samsun 4, Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Y.D., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis ve ayrıca 30 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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