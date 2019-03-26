MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Eğer bir siyasi parti, bir siyasi lider ülkenin varlığını, geleceğini, istiklalini, istikbalini değil de domates, patlıcan fiyatlarına takılırsa vay o ülkenin haline. O nedenle beka şuurunu daha da geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Akçay, Manisa'nın Soma ilçesi 13 Eylül Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, Cumhur İttifakı'nın adayı Ali Tulup'a destek istedi.

Somalılarla 13 Eylül Mahallesi'nde buluşmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"Çünkü 13 Eylül bu güzel ilçemizin kurtuluş günü ve bugün aynı adı taşıyan mahallede hemşehrilerimizle beraberiz. Toplumların kurtuluş günü kadar matem günlerini de hatırlaması gerekir. Yeri geliyor binlerce ton domates, biber tarlalarda çürüyor, derelere dökülüyor. Zaman zaman çeşitli dalgalanmalar olur bazen fiyatlar yükselir, bazen düşer. Ülke menfaatleri her şeyin üzerindedir. Eğer bir siyasi parti, bir siyasi lider ülkenin varlığını, geleceğini, istiklalini, istikbalini değil de domates, patlıcan fiyatlarına takılırsa vay o ülkenin haline. O nedenle beka şuurunu daha da geliştirmemiz gerekiyor."

Cumhur İttifakı'nın Soma Belediye Başkan Adayı Tulup da projelerini anlattı. Mitinge, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ile AK Parti yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA