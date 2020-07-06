BEKA'nın eğitim ve spor alanındaki yatırımları devam edecek BEKA (Beşeri ve İktisadi Kalkınma) Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Emrah Çiftçi, çocuklara ve gençlere eğitim ve spor alanında destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

BEKA (Beşeri ve İktisadi Kalkınma) Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Emrah Çiftçi, çocuklara ve gençlere eğitim ve spor alanında destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, dernek olarak, kentte spor, eğitim ve bilişim gibi pek çok alanda önemli çalışmalar ortaya koyduklarını belirtti.

Güçlü bir toplumun temelinin güçlü, eğitimli, bilinçli çocukların yetişmesine bağlı olduğunu, bu amaçla tüm yurtta ve Elazığ'da spor ve eğitim faaliyetlerini desteklemeye çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde ana sınıfı, bilişim sınıfı ve kütüphane açılışları yaptık. Amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunduk. Masa tenisi sporunu sevdirmek amacıyla 25 adet masa tenisi ekipmanı dağıttık. Akçakiraz Beldesi'nde çocuklarımızın kodlama eğitimi almasını sağlama amacıyla bilişim sınıfını hizmete soktuk. Yeni dönemde taslağını çıkardığımız güzel projelerimiz olacak."

Çiftçi, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve spor alanındaki desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA