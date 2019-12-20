beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...

20.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:10

Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, kulüplere sosyal medya hesaplarından maç özetlerini yayınlayabilmeleri için şartlı olarak izin verdi:



Buna göre ayda toplam 1 dakika yeşil saha, tribün ve soyunma odasının güzel görüntülerini yansıtmak kaydıyla; ligin veya herhangi bir kulübün marka değerine zarar vermemek şartıyla Süper Lig kulüpleri, bir telif ödemesi yapmadan paylaşımda bulunabilecekler.



Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; yayıncı kuruluş bu konuyla ilgili Kulüpler Birliği'ne bilgi verdi.



Süper Lig kulüplerinin sosyal medya hesapları, son dönemde telif hakları nedeniyle görüntü yerine çizimle pozisyon anlatma uygulamasını kullanarak görüntüler paylaşıyordu.



