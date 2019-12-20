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beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...

Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, kulüplere sosyal medya hesaplarından maç özetlerini yayınlayabilmeleri için şartlı olarak izin verdi: Buna göre ayda toplam 1 dakika yeşil saha, tribün ve soyunma odasının güzel görüntülerini yansıtmak kaydıyla;

20.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:10
beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...

Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, kulüplere sosyal medya hesaplarından maç özetlerini yayınlayabilmeleri için şartlı olarak izin verdi:


Buna göre ayda toplam 1 dakika yeşil saha, tribün ve soyunma odasının güzel görüntülerini yansıtmak kaydıyla; ligin veya herhangi bir kulübün marka değerine zarar vermemek şartıyla Süper Lig kulüpleri, bir telif ödemesi yapmadan paylaşımda bulunabilecekler.


Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; yayıncı kuruluş bu konuyla ilgili Kulüpler Birliği'ne bilgi verdi.


Süper Lig kulüplerinin sosyal medya hesapları, son dönemde telif hakları nedeniyle görüntü yerine çizimle pozisyon anlatma uygulamasını kullanarak görüntüler paylaşıyordu. 


Kaynak: Hürriyet

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