Beın Media ile Anadolu Üniversitesi, Akademi Kurdu - İstanbul

beIN Media Group ile Anadolu Üniversitesi iş birliğinde, medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmak amacıyla kurulan beIN Akademinin imza töreni İstanbul'da düzenlendi.

Point Barbaros Otel'de gerçekleştirilen törene beIN Media Group ve Digiturk Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu ile Digiturk Teknik Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Bruno Bensimon katıldı.

Törende konuşan Al-Obaidly, kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini belirterek, "Digiturk'ün beIN Media Group bünyesine katıldığı ilk günden bu yana teknoloji ve içeriğe yaptığımız yatırımlarla hizmet kalitemizi en yukarıya taşımaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle sektörümüzü ileri taşıyacak uzun vadeli ve kalıcı projelere odaklanıyoruz. Bunun için insan kaynağımızın gelişimine önem verdik. Bu da bizi insan kaynağımızın bireysel ve mesleki gelişimlerine değer katacak beIN Akademinin kuruluşuna yönlendirdi. beIN Akademinin sunacağı faydayı sadece Digiturk ve beIN Sports ile sınırlı tutmak yerine kapsamını genişleterek, burayı sektörümüzün geleceğine uluslararası standartlarda iyi yetişmiş uzman insan kaynağı yetiştirecek bir küresel merkez haline getirmeyi planladık." diye konuştu.

Akademinin ilk etapta 20 kişilik kontenjanı olduğuna değinen Al-Obaidly, şunları kaydetti:

"Dört ay sürecek ilk sertifika programımıza 20 öğrenci kabul edilecek. Talebe ve üniversitemizin imkanlarına göre katılımcı sayısı artabilecek. Program kapsamında yayıncılık teknolojilerinden görüntü düzenlemeye, kurgudan yapım ve yönetime, kameradan sese ve aydınlatmaya kadar yayıncılığın farklı alanlarında dersler verilecek. Eğitim kadrosunda üniversitemizin değerli akademisyenleriyle beIN'den tecrübeli profesyonel isimler de olacak. Önümüzdeki dönemde staj ve iş imkanları konusunda sertifika programından mezun olacaklara öncelik verme gibi bir planımız var. Sertifika programının belli aşamasında 5 kıtada, 43 ülkede faaliyet gösteren beIN Media Group'un bu ülkelerdeki çalışanları da eğitime katılacak. Bu anlamda Türkiye'nin grubumuz içinde bir eğitim üssü olarak konumlanmasını sağlayacağız. Herkese açık olan programımızın kısa sürede yoğun ilgi göreceğine inanıyorum."

Rektör Çomaklı: "Özel bir yolculuğun başlangıcından dolayı çok mutluyum"

Rektör Şafak Ertan Çomaklı, projeyle hem eğitim hem de istihdam amaçlandığını söyledi.

Dünyada yayıncılığın en önemli kuruluşların beIN Media Group ile dünyanın sayılı üniversitelerinden Anadolu Üniversitesinin iş birliği yaptığını aktaran Çomaklı, "Özel bir yolculuğun başlangıcından dolayı çok mutluyum. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü medya ve yayıncılık sektörüne kazandırmak için oldukça önemli ve özel bir girişim. Türkçe ve İngilizce yürütülecek mesleki uzmanlaşma programıyla eğitim ve istihdam projesini başlattık. beIN Akademi, aynı zamanda geleceğe dönük istihdam projesi olarak ele alınabilir. beIN Media Group'un küresel anlamda ihtiyaç duyacağı nitelikli meslek insanlarını yetiştirmek için kadrolarımızı, kampüslerimizi, eğitim programlarımızı bir araya getirerek stratejik iş birliğini başlattık. Sadece ülkemize sağlayacağı nitelikli istihdam edilebilir iş gücünü değil, ülkemizden dünyaya açılan bir eğitim ihracatını da başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bruno Bensimon da Türkiye'deki genç nüfusa vurgu yaparak, "Bilgi birikimlerimizi paylaşacağımız ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağımız bir proje. Türkiye'de, çok zengin, iyi eğitilmiş genç nüfus, iyi ve üst düzey bir eğitim sistemi var. 25 milyon öğrenci, 206 üniversite ve 65 bin 500 okul var. Türkiye'de artık görsel ve işitsel medya alanında faaliyet gösterecek bir enstitü oluşturuluyor. Gelecekteki teknisyenler ve operatörlerin etkin bir şekilde uzmanlaşması için çalışacağız. Türkiye'nin modern medyanın avantajlarından faydalanmasını sağlayacağız. Organizasyonlarımızda en gelişmiş teknolojileri kullanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Akademinin eğitim sistemiyle ilgili bilgi veren dekan Erhan Eroğlu ise "Amacımız nitelikli meslek çalışanı noktasında sektöre katkı sağlamak. Medya sektöründe kariyer hedefleyen herkese açık bir program. Akademik eğitimlerin yanı sıra gerçek stüdyo ortamlarında ve canlı maç yayını sırasında uygulamalı eğitimler verilecek. Mevcut bilgi ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkes bu programa dahil olabilir. Ocak ayında başlaması planlanan akademide eğitimler 4 ay süreyle hafta sonları gerçekleştirilecek. Katılım için en az lise mezunu olmak ve alt seviye İngilizce bilmek yeterli. Eğitimin bitiminde yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan arkadaşlarımız sektörde çalışabilir duruma gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Program

Eskişehir'de düzenlenecek akademide televizyonculuk alanında eğitimler verilecek.

2019'un ocak ayında başlayacak ve 4 ay sürecek eğitimler, hafta sonları gerçekleştirilecek.

Katılımın 20 kişiyle sınırlandırılacağı ilk program kapsamında; yayıncılıkta ve televizyon yapımlarında takım çalışması, yayıncılık teknolojileri, görüntü düzenleme, görüntü estetiği, televizyonda yapım, yapım ve yönetim, sunuculuk, muhabirlik, kurgu, kurgu teknikleri, sunum teknikleri, ses, ışık, aydınlatma ve kamera dersleri işlenecek.

Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara beIN Media Group ve Anadolu Üniversitesi tarafından sertifika verilecek. Başarılı katılımcılar beIN bünyesinde staj ve iş imkanına kavuşacak.