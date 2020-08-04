- BeiDou, 5 arayüz denetim belgesini açıkladı - BeiDou, 5 arayüz denetim belgesini açıkladı Çin BeiDou Küresel Navigasyon Uydu Sistemi'nin web sitesinde dün 5 çeşit hizmetle ilgili arayüz denetim belgeleri yayınlandı.

- BeiDou, 5 arayüz denetim belgesini açıkladı

PEKİN - Çin BeiDou Küresel Navigasyon Uydu Sistemi'nin web sitesinde dün 5 çeşit hizmetle ilgili arayüz denetim belgeleri yayınlandı.

Çin BeiDou Küresel Navigasyon Uydu Sistemi'nin web sitesinde dün 5 çeşit hizmetle ilgili arayüz denetim belgeleri yayınlandı. Dünya genelinde işletmelerin BeiDou ürünlerini takip etmeleri, kullanmaları ve araştırma çalışmalarına katılmaları amaçlanan projede hedefin BeiDou ürünlerinin daha iyi şekilde tüm sektörlere hizmetler sunması olduğu bildirildi. Çin Uydu Navigasyon Sistemleri Yönetim Ofisi Başkanı ve BeiDou Uydu Navigasyon Sistemi'nin Basın Sözcüsü Ran Chengqi dün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, BeiDou sisteminin konumlandırma, navigasyon ve zamanlama, kısa mesaj iletişimi, uluslararası arama-kurtarma dahil 7 kategoride hizmetler sunabildiğine işaret ederek, daha önce açıklanan belgeler temelinde dün 5 arayüz denetim belgesi daha açıklandığını belirtti. Böylece BeiDou'nun 7 kategori hizmetlerle ilgili tüm arayüz denetim belgeleri açıklanmış oldu.

Sözcüye göre, BeiDou sisteminin esas parçalarının tamamı Çin üretimi. BeiDou sistemine ait 28 nano navigasyon çipinin seri üretimine geçildiği şu günlerde, bir sonraki aşamada 22 nano çipin de pek yakında seri üretime geçilmesi bekleniyor. Uluslararası standartlarda ileri seviyede bulunan navigasyon çiplerine sahip BeiDou'nun işlevleri bugün çoğu akıllı cep telefonu tarafından destekleniyor.

Sözcü Ran Chengqi, 2025 yılına kadar dünya halklarının BeiDou sisteminin sağladığı milimetre düzeyindeki konumlandırma hizmetinden yararlanabileceğinin müjdesini de verdi.

Kaynak: İHA