Behzat Ç. 3. bölüm 2. fragman yayımlandı! Behzat Ç. 3. yeni bölüm ne zaman?

06.08.2019 09:56

Yıllar sonra tekrar ekrana gelmeye başlayan Behzat Ç. 3. Bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 3. yeni bölümde, cinayet büronun yeni bir davanın peşinde oradan oraya sürüklendiği olaylar zinciri ekranlarda olacak. 3. yeni bölüm izle, 2. son bölüm izle…

BEHZAT Ç. SON BÖLÜM İZLE...

ERCÜMENT ÇÖZER, EKİBE ZOR ANLAR YAŞATIR

Behzat komiserin, yeni ve sarsıcı bir davanın peşinde olduğu 3. bölümde yine Nejat İşler'in canlandırdığı Ercüment Çözer, ekibe zor anlar yaşatmaya devam edecek. Behzat'ın ise alışılmadık duygusal hali ise izleyenleri şaşkınlığa uğratacak gibi görünüyor. Ekip, kaldığı yerden zorlu görevlerini yerine getirirken dizide yer alan komik diyaloglarda sevenleri kırıp geçirecek cinsten.

BEHZAT Ç. 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Perşembe günü BluTV'de yayınlanacak 3. yeni bölümde yeni isimler de yer alacak. 42 yaşındaki başarılı oyuncu Ahu Türkpençe ilk kez 3. bölümle dizide kendini gösterecek. Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın, başrolünde ise Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder ve Güven Kıraç gibi isimlerin bulunduğu, Emrah Serbes'in aynı adlı romanından uyarlanan Behzat Ç. Perşembe günü yeni bölümüyle izleyiciyle olacak.