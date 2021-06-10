Behzat Bulvarı Yeni Cazibe Merkezlerinden Biri Oluyor
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Behzat Bulvarı Yeni Cazibe Merkezlerinden Biri Oluyor

Behzat Bulvarı Yeni Cazibe Merkezlerinden Biri Oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Behzat Deresi ve Bulvarında yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Behzat Deresi ve Bulvarında yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Behzat Bulvarı'nda ışıklandırma, düzenleme, korkuluk ve peyzaj gibi birçok çalışma eş zamanlı yürütülüyor.

Çekenli İş Merkezi'nden başlayarak Niksar Yolu Kavşağına kadar olan mesafede çalışmaların devam ettiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Şehrimizin birçok noktasında ekiplerimiz eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren derelerimizde rekreasyon ve peyzaj çalışmalarımıza büyük önem verdik. Geksi Deresi'nde, Karşıyaka Kanal Kenarında ve Behzat Deremizde hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Yaptığımız çalışmalarla şehrimizin her bölgesinde yeni cazibe alanları oluşturuyoruz. Bu alanları planlarken, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, eğlen-dinlen alanlarını da hızlı bir şekilde tamamlıyoruz.

Bugün ise Behzat Bulvarımızın güzelleştirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Behzat Bulvarımız şehrimizin en uzun ve önemli bulvarlarından bir tanesidir. Bulvarımızda kısım kısım çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk olarak Çekenli İş Merkezi'nden başlayarak, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bölgesine kadar olan kısımda peyzaj, korkuluk ve ışıklandırma çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi ise Çekenli İş Merkezi'nden başlamak üzere, Niksar Yolu kavşağına kadar olan toplamda 1200 metrelik alanda korkuluk çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir yandan peyzaj, çiçeklendirme ve korkuluk çalışmalarımız devam ederken bir yandan da yeni teknoloji ışıklandırmalarla bulvarımıza ayrı bir görsellik katacağız. Şehrimize hayırlı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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