BEHZAT BULVARI YENİ CAZİBE ALANI OLUYOR

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Mahmutpaşa, Perakende, Kemer ve Büyükbeybağı Mahalle sakinlerinin isteğini yerine getiriyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Mahmutpaşa, Perakende, Kemer ve Büyükbeybağı Mahalle sakinlerinin isteğini yerine getiriyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, Kemer Köprü mevkiine kadar olan kısımda Behzat Bulvarında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Behzat deresi kenarında; korkuluk, led aydınlatma, seyir balkonları, yürüyüş yolları ve peyzaj çalışmalarına devam ediyorlar.

Çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Behzat Bulvarı'nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Behzat Bulvarında ve dere içerisinde birçok çalışmanın tamamlanarak Tokat'a kazandırıldığını söyleyen Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; "Tokat Belediyesi olarak hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Behzat Bulvarımızda ilk dönemimizde belirli aralıklarla güzel çalışmalara imza atmıştık. Çekenli İş Merkezi'nden başlayarak Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizin olduğu alana kadar korkuluk ve ışıklandırma çalışmalarımızı tamamlamıştık. Aynı şekilde Kemer Köprü mevkiinden başlayarak Yeşilırmak'a kadar ırmak içerisinde düzenleme yapmış ve ırmak içerisinde yeşillendirme yaparak, görsel olarak da takdir edilen güzelliklere imza atmıştık. Şuanda ise kalan kısımlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Perakende Mahallesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Kemer Köprü mevkiine kadar olan kısımda öncelikle ırmak içerisindeki suyun düzenli akması için çalışmamızı tamamladık. Korkuluk çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Aynı şekilde dekoratif led ışıklandırmaları yapacağız. Her 20 metrede bir seyir terasları yapıyoruz. Bankları olan dinlenme alanlarını şuanda yapıyoruz. Kaldırımlarımızı yeniliyoruz. Kaldırımlarımızın geniş olduğu alanlarda dekoratif yeşil alanlar oluşturacağız ve insanlarımızın sporlarını yapabilmeleri için yürüyüş yollarını hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımızı çok kısa sürede tamamlayacağız.

Yürüyüş yolları, seyir balkonları, oturma alanları, led ışıklandırmaları ile çok güzel bir Behzat Bulvarımızı halkımızın hizmetine sunacağız. Perakende, Mahmutpaşa, Kemer ve Büyükbeybağı Mahallelerinden gelen hemşehrilerimizin bu isteklerini gerçekleştirmiş olacağız. Bu bölgede yaşayan halkımıza, komşularımıza çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre