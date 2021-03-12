Behramlı köyü karantinaya alındı
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Behramlı köyü karantinaya alındı

12.03.2021 18:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:28
Behramlı köyü karantinaya alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, artan Covid-19 vak'aları ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süre ile karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. 10 günlük karantina süresi boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında ekipler tarafından idari işlem uygulanacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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