Behramkale sahilindeki zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Behramkale köyü sahilinde çıkan yangında 2 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Behramkale köyü sahilinde çıkan yangında 2 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.

Küçükkuyu beldesine 6 kilometre mesafede bulunan Behramkale köyü Assos Yolu'ndaki kamp alanlarının bulunduğu bölgede zeytinlik alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Alo 177 Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.

Alevlere karadan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle çok sayıda orman işçisi, havadan da yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 dönümlük zeytinlik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA