Behiçefe" 310 Bin Liraya Satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesince yetiştirilen "Behiçefe" isimli tay, açık artırmada 310 bin liraya satıldı.



Karacabey Harası'nda gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören tay müzayedesinde 45 safkan Arap tayı satışa sunuldu.



Açık artırma usulü olarak gerçekleştirilen satışta, Mücahit Yıldızhan tarafından 310 bin liradan alınan "Behiçefe" en pahalı tay oldu.



"Behiçefe"yi 175 bin lirayla "Cesuryürek", 150 bin lirayla "Melihefe"nin takip ettiği açık artırmada en düşük fiyatlı tay ise 10 bin liradan alıcı buldu.



Açık artırmada 1 tay satıştan çekilirken, 4 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulmadı.



TİGEM, 40 tayın satışından 2 milyon 329 bin lira hasılat elde etti.