Behice teyze yardım değil, Erdoğan'ın posterini istedi
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Behice teyze yardım değil, Erdoğan'ın posterini istedi

Behice teyze yardım değil, Erdoğan'ın posterini istedi
04.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:09

Behice teyze yardım değil, Erdoğan'ın posterini istedi Kahramanmaraş'ta Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinde ziyaret edilen 67 yaşındaki Behice Okumuş, yardım yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini istedi Posteri evinin baş köşesine asan Behice teyze, Erdoğan'a sevgisini,...

Behice teyze yardım değil, Erdoğan'ın posterini istedi

Kahramanmaraş'ta Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinde ziyaret edilen 67 yaşındaki Behice Okumuş, yardım yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini istedi

Posteri evinin baş köşesine asan Behice teyze, Erdoğan'a sevgisini, "Ona bir şey gelmesin, ona geleceğine bana olsun ve ben ondan önce öleyim" diyerek dile getirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinde ziyaret edilen 67 yaşındaki Behice Okumuş, yardım yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini istedi. Görevlilerin getirdiği posteri evinin baş köşesine asan Behice teyze, Erdoğan'a sevgisini, "Ona bir şey gelmesin, ona geleceğine bana olsun ve ben ondan önce öleyim" diyerek dile getirdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesindeki evinde kalan Behice Okumuş'a Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi. Okumuş, görevlilere yardıma ihtiyacı olmadığını belirterek, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini istedi.

Bu talep üzerine görevliler evine tekrar gittikleri Behice teyzeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini teslim etti.

Odasının baş köşesine Erdoğan'ın posterini asan Behice teyze, "Salgın nedeniyle dışarı hiç çıkmadım, başkanım nasıl 15 Temmuz'da, 'dışarı çıkın' dedi çıktık. Şimdi de, 'evde kalın' diyor evimizde kalıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Behice teyze, "Ona bir şey gelmesin, ona geleceğine bana olsun ve ben ondan önce öleyim. Ben bir fotoğrafını istiyorum dedim. Ömer Salih Demir'in dediği gibi nerede bayrak biz oradayız. Yani bayrak olacak yanında komutanım da olacak" diye konuştu.

1981 yılında sezaryen ile doğum yaptığını ve hastaneden çıkartmadıklarını anlatan Behice Okumuş, "Para ödememiz gerekti ve kocamda da para yoktu ama şimdi gidip ilacımı ücretsiz alabiliyorum" dedi.

Behice teyze yardım değil, Erdoğan'ın posterini istedi

Kaynak: İHA

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