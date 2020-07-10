BEGÜM KARTAL DAVASI: SANIĞIN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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BEGÜM KARTAL DAVASI: SANIĞIN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Küçükçekmece'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendiBEGÜM KARTAL KUSURLU BULUNMADIBakırköy 20.

BEGÜM KARTAL DAVASI: SANIĞIN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
10.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:29

Küçükçekmece'de  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

BEGÜM KARTAL KUSURLU BULUNMADI

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ve babası Haluk Kartal ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen adli tıp kurumu raporunda sürücü Fatih Sezer (27)'in asli kusurlu bulunduğunu ve Begüm Kartal'da kusur bulunmadığını söyledi. 

HAPİS CEZASI İSTENDİEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, kaza tespit ve otopsi tutanakları ile adli tıp kurumundan gelen raporun içeriğini dikkate alarak sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 7 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. 

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİKartal ailesinin avukatı mütalaaya katıldığını ifade ederken sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için ek süre verdi. Duruşma ileri tarihe ertelendi. 

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen olay şöyle oldu: Beşyol Metrobüs üst geçidinin bulunduğu noktada saat 23: 20'de trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Begüm Kartal ise hayatını kaybetti. İddianamede Begüm Kartal'ın vefat ettiği, diğer yaralıların bir kısmında kemik kırığı olduğu bu nedenle basit tıbbi müdahale ile  tedavilerinin geçer nitelikte olmadığı, bir kısmını ise basit tıbbi müdahale ile geçer şekilde yaralandığı belirtildi. Şüpheli Fatih Sezer'in olay günü seyir halindeyken Beşyol Mevkii'nde yan yola saptığı, önce burada bir araca çarptığı, çarpmanın şiddeti ile bu aracın kaldırıma ve yolun kenarındaki korkuluklara çaptığı belirtildi. Çarpmanın etkisi ile geldiği yöne dönen şüphelinin aracıyla geri geri giderek durakta bekleyenlere ve yolda yaya olarak yürüyenlere çarptığı anlatılan iddianamede, kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğu bu nedenle eylemin bilinçli taksir ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı ifade edildi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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