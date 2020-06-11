Begüm Birgören, "Senaryo Sohbetleri"ne konuk oldu Oyuncu Begüm Birgören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programına konuk oldu.

Oyuncu Begüm Birgören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programına konuk oldu.

Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ev sahipliğinde hayata geçirilen "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında YouTube'dan yayınlanan programı yönetmen Bora Talat Oyacı yönetti.

"Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı konuşmasında takipçilerinin sorularını cevaplayan Birgören, oyunculuk hikayesinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Annesiyle birlikte Şehir Tiyatrolarında izlediği bir oyundan çok etkilendiğini anlatan Birgören, "Üzerimde bıraktığı etkiyi ben de başkalarında yaşatmak istedim." diye konuştu.

Lise ve üniversite yıllarında tiyatro eğitimlerine devam ettiğini belirten Birgören, üniversiteden sonra staj yaparken bir anda kendisini televizyon önünde bulduğunu ifade etti.

Birgören, dizi seyircisinde olduğu kadar dizi oyuncuları için de bir cazibe noktası olan dönem dizilerinin fiziksel koşullardan dolayı büyük emek gerektirdiğini, dizi oyuncusunun da bu durumla başa çıkmak için çok sıkı çalışmasının önemli olduğunu anlattı.

Oyuncu ve seyirci arasındaki ilişkiye dair soruya cevap veren Birgören, "Bir oyuncunun seyirci tarafından çok sevilmesi onun motivasyonunu yükselten en önemli faktördür." dedi.

Birgören, oyunculuğa adım atmadan önce hayranı olduğu isimleri hep farklı rollerde izlediğini ve kendisinin de onlar gibi farklı rolleri seçip tek bir rolde sıkışmamak isteğiyle oyunculuğa adım attığını dile getirdi.

Hiçbir zaman ana akım işlerden yana olmadığını ifade eden Birgören, şunları kaydetti:

"Butik işleri hep daha çok sevdim ve onların peşinden koştum. Menajerim her seferinde benimle çalışmak isteyenlerin ses getirecek projelerde oynamamı tercih edeceğini söyleyerek bana o tür işler önerse de ben biraz daha farklı bir düşünce yapısında oldum. Oyuncu olarak yer aldığınız projelerde birçok kaygınız oluyor. Dizi veya film için o kadar oyuncu arasından seçiliyorsunuz ve bu da ister istemez sizi kaygılı bir sürece itiyor."

Vakfın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan "Senaryo Sohbetleri" 13 Haziran'da Yiğit Kirazcı, 17 Haziran'da ise Meriç Acemi'nin katılacağı programlarla devam edecek.

Kaynak: AA