Begüm Arş Türk, Logo Grup Pazarlama Başkanı oldu

Logo Yazılım Türkiye Pazarlama ve Sadakat Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Begüm Arş Türk, Logo Grup bünyesinde oluşturulan Logo Grup Pazarlama Başkanı rolüne atandı.

Logo Yazılım Türkiye Pazarlama ve Sadakat Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Begüm Arş Türk, Logo Grup bünyesinde oluşturulan Logo Grup Pazarlama Başkanı rolüne atandı.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, Logo Grup, bütünsel stratejinin oluşturulması ve bütünleşik uzmanlık biriminin kurulması hedefiyle pazarlama, kurumsal iletişim ve müşteri deneyimi faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdi.

Logo, orta ve uzun vadeli global stratejileri kapsamında müşterilere ve tüm ekosisteme daha fazla değer yaratılması, marka değerinin yükseltilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve ürün geliştirme süreçlerinde müşteri ve pazar ihtiyaçlarının daha iyi öngörülmesi amacıyla Logo Grup Pazarlama Başkanı rolü oluşturdu.

1 Aralık 2020 itibarıyla oluşturulan Logo Grup Pazarlama Başkanı rolüne atanan Begüm Arş Türk, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Türk, aynı üniversitede yüksek lisansını MBA alanında tamamladı.

Çalışma hayatına 2003'te başlayan Türk, 2004 yılında Zorlu Moskova, Rusya operasyonlarında pazarlama müdürü olarak görev aldı. Türk, 2007-2015 döneminde Turkcell'de bireysel satış, ticari pazarlama, perakende geliştirme ve ürün planlanma gibi çeşitli alanlarda çalışmasının ardından ticari pazarlama müdürü olarak görev yaptı.

Logo Yazılım'a 2016 yılında pazarlama müdürü olarak katılan Türk, 2019'da Logo Yazılım Türkiye Pazarlama ve Sadakat Yönetimi Direktörü olarak atandı.

Logo'da bugüne kadar pazarlama ürün yönetimi süreçlerinin yapılandırılması, çözümlerin "go-to-market" süreçlerinin uçtan uca yönetimi, müşteri odaklı, stratejik pazarlama planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesinin liderliğini üstlenen Türk, bu görevleriyle birlikte müşteri segmentasyonu yapılanmasının ürün odaklı modelden gelir ve değer odaklı modele dönüştürülmesine, rekabet ve karlılık odaklı fiyatlandırma stratejilerinin uygulanmasına, müşterilerin ve iş ortaklarının sesini dinleyen pazar ve saha araştırmalarının yürütülmesine ve Logo ekosistemi ile bağları kuvvetlendirecek gelişim projelerine liderlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip