BEGEM GENÇLİK ŞÖLENİ YAPILDI

KIRŞEHİR (Habermetre) - Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin hazırladığı Gençlik Şöleni tam not aldı4 Aralık 2021 Cumartesi günü Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan programa Belediye Başkan Yardımcılarımız Nuri Araz, Hamza Çam ve Asaf Kayaoğlu ile birlikte katılan Belediye Başkanımız Ekicioğlu, gençlerle sohbet etti ve onlardan gelen soruları da yanıtladı. Başkanımız Ekicioğlu, açılış konuşmasında şunları ifade etti: "Sevgili gençler, sevgili hemşehrilerimiz, Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezimizin düzenlediği Gençlik Şölenine hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere göreve geldiğimiz günden beri tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizin her alanda gelişimi noktasında şehrimizde yaşayan tüm kesimlerle birlikte hareket ediyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda geliştiriyoruz. Eğitimde Marka Kent olarak övündüğümüz şirin Kırşehir'imizin modernleşmesinde yapılacak olan tüm çalışmalarda siz gençlerimizin de bulunmasını ve katkı sunmasını önemsiyoruz. Biz biliyoruz ki gençliği olmayanın geleceği de olmaz. Büyük Öder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği siz gençlerimizle Kırşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da projeler üretip çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Enerjisini ve çalışma azmini sizlerden alan Kırşehir Belediyesi BEGEM'in bugün buradaki şöleni organize etmesi süresince canlı müzikten karaoke etkinliğine, halk oyunlarından ritim atölyesine, resim çalışmalarından mozaik çalışmasına ve seramik yapımına, kaligrafiden fotoğraf çekimine, kısa film ve senaryo yazarlığı etkinliklerine kadar birçok alanda üretimde bulunarak Şehrimizin gelişimine paha biçilmez değerler yarattınız. Bugüne kadar yaptığınız çalışmaların bir ürünü olarak da bugün burada Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşmamıza vesile olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, BEGEM'in yaptığı faaliyetlerde görev alan başta siz gençlerimiz olmak üzere tüm eğitmen ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız! "

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