BEFAS sayesinde tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden yararlanılabilecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), dün hizmete alınan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) sayesinde katılımcıların tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden yararlanabileceğini bildirdi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), dün hizmete alınan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) sayesinde katılımcıların tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden yararlanabileceğini bildirdi.

TSB'den BEFAS'ın hizmete alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, yeni bir döneme daha girildiği, BES'teki emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına ve geri alınmasına imkan sağlandığı anlatıldı.

Açıklamada, 18 yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde katılımcılarına hizmet veren emeklilik şirketlerinin 2019'dan bu yana çok sıkı bir şekilde çalışarak, büyük dönüşümler gerçekleştirdiği, fon birleşmeler, devir işlemeleri gibi adımları tamamlayarak BEFAS'a geçişe hazır hale geldiği kaydedildi.

BEFAS çerçevesinde emeklilik şirketlerinin çok önemli altyapı geliştirmelerini tamamladığı, güçlü sermaye yapılarıyla projeyi başarıyla finanse ettiği bildirildi.

"Birikimler istenilen fonda yatırıma yönlendirilebilecek"

Açıklamada, BEFAS sayesinde, emeklilik yatırım fonlarının ortak bir platformdan sunulması kapsamında katılımcıların sadece BES sözleşmelerinin bulunduğu şirketin değil, diğer tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden de yararlanabileceği anlatıldı.

BEFAS'ın katılımcılara sağlayacağı faydalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Katılımcılarımız BEFAS'ta sunulan fonlarını doğrudan emeklilik şirketlerinin mobil ve web tabanlı uygulamaları üzerinden alıp satabilecek ve fon dağılımlarını gerçekleştirirken emeklilik şirketlerinden gerekli tüm desteği alabilecektir. Böylelikle, katılımcıların sektörümüzdeki tüm şirketlerin diledikleri fonu üzerinden işlem yapma şansları olacak, piyasadaki gelişmelere paralel bir şekilde birikimlerini istedikleri fonda yatırıma yönlendirebilecek."

BEFAS üzerinden başka şirketlerin fonlarının alınarak birikimlerin değerlendirilebileceği kaydedilen açıklamada, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yayımlanan genelge uyarınca 1 Temmuz itibarıyla BES fonları, 3 Ocak'tan itibaren de otomatik katılım fonları BEFAS'tan katılımcılarımızın erişimine açılmış olacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan