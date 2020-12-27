Beetlejuice kimdir? Beetlejuice kaç yaşında, nereli? Beetlejuice hayatı ve biyografisi!

Beetlejuice kimdir şeklinde soru sormamızın nedeni bu adı ilk duyanların genellikle onu bir kişi olarak tahmin edip sorgulamayı da bu şekilde yapıyor olmalarından kaynaklanıyor. Aslında Beetlejuice ilk olarak bir film adı şeklinde ünlendi. Ancas son dönemlerde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte Beetle Juice isimli engelli bir kişinin eğlenceli videolarıyla ünlenmesiyle birlikte bu isim paylaşılır oldu.

BEETLEJUİCE KİMDİR?

Norma şartlarda Beetlejuice Amerikan yapımı fantastik bir filmin adıdır. Ancak Beetle Juice ise doğuştan engelli olan ancak sonradan hayata dört elle sarılan eğlenceli bir kişilik olan sosyal medya fenomenidir.

Beetlejuice Filmi

1988 yapımı Amerikan filminin Türkçe adı ise Beterböcek'tir. Senaryosunu Michael McDowell'ın kendi hikâyesinden uyarlayarak yazdığı filmi Tim Burton yönetmiş; önemli rollerinde Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton, Winona Ryder, Jeffrey Jones ve Catherine O'Hara oynamışlardır. Beterböcek, üçüncü filminde oynayan Winona Ryder'ın çıkış yaptığı filmdir. Beetlejuice, Tim Burton'un en iyi filmi olmasa bile onun sinemasının karakteristik temel özelliklerini barındıran bir prototip film olarak anılmaktadır. Filmin adı Beetlejuice Avcı Takımyıldızı'nda (Orion) yer alan kırmızı dev yıldız olan Betelgeuse'den gelmektedir.

Bir trafik kazası geçiren evli genç çiftin evlerine döndüklerinde aslında ölmüş olduklarını ve "öteki tarafa" kabul edilinceye kadar kendi evlerinde bir hayalet olarak kalmaları gerektiğini anlamaları uzun sürmez. Ama evlerini emlakçıdan satın alan züppe şehirli aile eve yerleşince huzurları kaçar ve yeni işgalcileri defetmek için Beterböcek adlı başka bir hortlaktan yardım istemek zorunda kalırlar.

Bu fantastik komedi filminin özel efektleri çevrildiği yıl için olağanüstüydü, zaten filmin aldığı ödüller genelde bu alanda oldu. Beterböcek'e 1989 yılında En İyi Makyaj Akademi Ödülü verildi. Yine makyaj ve özel efekt dallarında BAFTA ödüllerine aday gösterildi.

Film beğenilip başarılı bulununca 1989 yılında aynı isimle bir animasyon TV dizisi çekilmeye başlandı. Kanada yapımı bu dizi 30'ar dakikalık 94 bölüm sürdü ve 1989 - 1991 yılları arasında 4 sezon gösterildi. Film ve TV dizisinin popülaritesi 1991 yılında bir de aynı adlı video oyununun piyasaya verilmesini sağladı.

Filmin oyuncuları:

Alec Baldwin - Adam Maitland

Geena Davis - Barbara Maitland

Michael Keaton - Beterböcek

Winona Ryder - Lydia Deetze

Jeffrey Jones - Charles Deetze

Catherine O'Hara - Delia Deetze

Glenn Shadix - Otho

Sylvia Sidney - Juno

Annie McEnroe - Jane Butterfield

Maurice Page - Ernie

Hugo Stanger - Yaşlı Bill

Rachel Mittelman - Küçük Jane

J. Jay Saunders - Eşya taşıyan adam #1

Mark Ettlinger - Eşya taşıyan adam #2

Beetle Juice hayatı

Beetle Juice ise doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan sinema ve seslendirme oyuncusudur. Aynı zamanda tatıldığı bir zeka yarışmasında sorulara verdiği eğlenceli cevaplarla gündem olmuştu. Bedensel engelli de bulunan Juice, şu anda aynı şekilde ABD'de ünlü bir sosya medya fenomenidir. Instagramda 2,5 milyon takipçisi bulunan Juice, ülkede tanınan bir isimdir.

Gerçek adı Lester Green'dir. Sahne adı ise Beetle Juice'dir.

Amerikan televizyonlarında yayınlanan ünlü The Howard Stern Show programının bir üyesidir.

2 Haziran 1968 tarihinde ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. Seslendirme sanatçılığı da yapan Juice aynı zamanda bir şovmendir.

Beetlejuice olarak da çağrılan ünlü oyuncu şimdiye kadar Bubble Boy and Scary Movie 2 isimli uzun metrajlı iki filmde de rol aldı.

Engelli olarak doğmasına neden olan şey ise cücelik ve mikrsefali hastalığıdır.