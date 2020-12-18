Beethoven'ın 250. doğum günü Bergama'da da kutlandı
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Beethoven'ın 250. doğum günü Bergama'da da kutlandı

18.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:00
Beethoven'ın 250. doğum günü Bergama'da da kutlandı

Dünyanın en önemli klasik müzik bestecilerinden Ludwig van Beethoven'ın, 250. doğum günü, ünlü eseri "Ay Işığı Sonatı" ile antik çağın sağlık merkezi Bergama'da da kutlandı.

Dünyanın en önemli klasik müzik bestecilerinden Ludwig van Beethoven'ın, 250. doğum günü, ünlü eseri "Ay Işığı Sonatı" ile antik çağın sağlık merkezi Bergama'da da kutlandı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Kaya Demircan, Cengiz Sayın'ın aranje ettiği eseri, İlkyaz Mumcu'nun yazdığı İngilizce sözleri ile Burcu Sayın ve Cengiz Sayın seslendirdi.

Bergama Asklepion ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde filmi çekilen eser, Youtube'de yayınlandı.

"Where Do We Go From Here?" adıyla yayına sunulan projeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Federal Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu, Bergama Belediyesi, Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu ile Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliğinin destek verdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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