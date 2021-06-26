Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transfer Lansman Toplantısı Yapıldı

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transfer Lansman Toplantısı'na; Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, 65.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transfer Lansman Toplantısı'na; Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Islah Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, protokol üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan toplantıda; Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Islah Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı ve Anadolu Hayvancılık A. Ş'den Nurdan Erbağ tarafından birer konuşma yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz yaptığı konuşmada; Kars'ın sahip olduğu yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını vurgulayarak, "Amacımız; sahip olduğumuz hayvan varlığımızla, kaliteli besiciliğe uygun doğal meralarımızla, yaylalarımızla, Kars Barajının hizmete girmesiyle artacak sulanabilir tarım arazilerinde üretilecek yem bitkileriyle, tarım ve hayvancılık sektörünün ilimizde oluşturduğu katma değeri daha da yükseltebilmektir. Bunun için de devlet olarak, Valilik olarak çeşitli desteklerle, projelerle, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'yle, Kafkas Üniversitemizle, cezaevi bünyesinde hizmete sunulacak olan kesimhane gibi yatırımlarla çiftçimizin, köylümüzün, hayvancılık sektöründeki tüm aktörlerin ve vatandaşlarımızın refahının artması için çalışıyoruz

Dolayısıyla; tarım ve hayvancılık sektöründe ürettiğimiz ürünlerin standardının daha da yükseltilmesi, üretimimizin artırılması, ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi, daha iyi pazarlanmasıyla, daha iyi şartlarda, daha yüksek fiyatlarla satabileceğimiz ürünlere ulaşabilmek ve böylece katma değerimizi artırabilmek en büyük amacımızdır. Bunun için de gelinen seviyeyi yeterli görmeyip hepimizin, sektördeki tüm aktörlerin, daha özverili ve daha çok çalışması, üretim ve kaliteyi artırmamız gerektiğinin bilinciyle, sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda; Kafkas Üniversitemiz tarafından başlatılan "Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transferi" projelerinin ilimizdeki hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sunacak ve hayvancılık sektöründe büyük bir ivme yakalamamıza zemin hazırlayacak uygulamalar olacağına inanıyorum. Biri uluslararası olan bu iki önemli projenin, yöremizde bir farkındalık yaratacağını ve motivasyon sağlayacağını, hedefimiz olan daha üst sıralara, hızlı adımlarla ilerlememizi sağlayacağına inanıyorum. " Şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde, yapımına başlanan Hayvan Hastanesi'ne de değinen Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Yeterli akademik personel altyapısına rağmen fiziksel altyapısındaki eksiklikler nedeniyle modern şartlarda eğitim ve bölge hayvancılığına kaliteli hizmet konularında güçlükler yaşanılan mevcut klinik ve araştırma koşullarının yeniden yapılandırılması amacıyla Veteriner Fakültemiz bünyesinde Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması hedeflenmektedir. Kars için büyük önem taşıyan, ilimizin ve bölgemizin ihtiyacı olan hayvan sağlığı hizmetini karşılayacak olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin de tarım ve hayvancılığımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kafkas Üniversitemiz bünyesinde uygulamaya konulan ve ilimiz, bölgemiz, ülkemiz için çok güzel hizmetler sunulmasını sağlayacak olan bu projelerin başarıya ulaşmasını, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese, Ttüm paydaşlara, tüm kurumlara şükranlarımı sunuyorum. " şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaleti ile yapılan video-konferans bağlantısıyla Beefmaster Sığır Yetiştiricileri Başkanı Mr. Larry ve Doyle Sanders proje ile ilgili görüşlerini katılımcılara aktardı.

Proje yürütücüsü ve Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler tarafından Etçi Beefmaster Dondurulmuş Embriyo Transferi ile Damızlık Çekirdek Sürü Oluşturulması, proje yürütücüsü ve Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Kaçar tarafından Zavot Irkı İneklerde Embriyo Transfer Çalışmaları ve Gen Bankasına Materyal Temini projelerinin tanıtımını içeren sunumların yapılmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: Habermetre