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BEE'O'nun Genel Müdürü Samancı: "Propolis kullanımı Kovid-19 sürecinde yaygınlaştı"

BEE'O'nun Genel Müdürü Samancı:
05.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:12

BEE'O'nun Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kovid-19 döneminde bağışıklığın öneminin Türkiye ve dünyada daha çok anlaşıldığını belirterek, "Hastalıkları oluştuktan sonra ilaçlar ile tedavi etmeye çalışıyoruz ama ilaç olmadığında kendi bünyemiz, bağışıklığımız doğrudan bu virüs ve...

BEE'O'nun Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kovid-19 döneminde bağışıklığın öneminin Türkiye ve dünyada daha çok anlaşıldığını belirterek, "Hastalıkları oluştuktan sonra ilaçlar ile tedavi etmeye çalışıyoruz ama ilaç olmadığında kendi bünyemiz, bağışıklığımız doğrudan bu virüs ve bakterilerle baş başa kalıyor. Bu dönemde propolisin de doğal bir bağışıklık güçlendirici olarak önemi çok anlaşıldı, kullanımı çok yaygınlaştı." ifadelerini kullandı.

BEE'O'nun Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın da katıldığı, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın yönettiği, Zoom üzerinden video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, propolis, ham bal ve arı ürünleri konuşuldu.

Toplantıda konuşan Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin en büyük yerli propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisi olduklarını, 3 bine yakın sözleşmeli arıcılarının olduğunu ve arıcılarına malzeme, ekipman, eğitim ve alım garantisi verdiklerini bildirdi.

Samancı, yakında arı zehrini de formüllerine dahil edeceklerini, yerli üretip dünya markası olma yolunda ilerlediklerini ve amaçlarının, hem Türkiye'de hem de dünyada arıcılığı geliştirmek olduğunu söyledi.

Hem Avrupa'da hem Amerika'da olmak üzere toplamda 13 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Samancı, "40'a yakın ürünümüz var. Tüm dünya genelinde 25 bin satış noktasındayız. Bu yolculukta 32 ayrı ödüle layık görüldük." dedi.

Samancı, güvenli bal sertifikası diye bir şeyin yasal olarak olmadığını ama bazı laboratuvarların doğal bal analiz belgesi gibi kendilerince isimlendirdikleri analizler yaptığını belirterek, bu tür analizlerin balın sahte olup olmadığını tespit etmede tam olarak yeterli olmadığını vurguladı.

- "Piyasada satılan propolislerin yüzde 90'ı sahte"

Arıcılığın standardizasyonuna ilişkin baz aldıkları iyi tarım uygulamaları olduğuna işaret eden Samancı, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği değişti. İkinci hedefimiz, arı ürünleri olan propolisin, polenin, arı sütünün henüz tebliği yok. Piyasada satılan propolislerin yüzde 90'ı sahte. Hedefimiz bunların tebliğlerini çıkarmak. Diğer hedefimiz ise iyi tarım uygulamalı bal. İyi tarım uygulamalı bal, kovandan sofraya izlenebilir bir formül. Bu formülde doğayı, arıyı, doğru ürünleri üretip doğru şekilde işleyerek tüketiciye ulaştırıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Samancı, balın sağlık için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Doğadaki meyveleri saymazsak tek sağlıklı gıda bal. Birçok insan sağlığını da düşünerek bal tüketiyor. O yüzden balın kovandan çıktığı haliyle, besin değeri korunmuş ham bal olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Arıcılığın ve arıların önemine dikkati çekmek için bahçelere kovan konulması gerektiğine dikkati çeken Samancı, "İyi arıcılık uygulamaları bir kombin olarak önemli. Daha doğal yöntemlerle tarım yapmak mümkün artık. Arıları korumak için pestisitlerin uygulanmasını, özellikle ballı bitkilerin olduğu arazilerde, istemiyoruz. Pestisit uygulamaları ciddi arı ölümlerine yol açtı. Arıcılık için çok olumsuz bir uygulama." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 döneminde bağışıklığın önemi Türkiye ve dünyada daha çok anlaşıldı"

Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kovid-19 döneminde bağışıklığın öneminin Türkiye ve dünyada daha çok anlaşıldığını vurgulayarak, "Hastalıkları oluştuktan sonra ilaçlar ile tedavi etmeye çalışıyoruz ama ilaç olmadığında kendi bünyemiz, bağışıklığımız doğrudan bu virüs ve bakterilerle baş başa kalıyor. Bu dönemde propolisin de doğal bir bağışıklık güçlendirici olarak önemi çok anlaşıldı, kullanımı yaygınlaştı." ifadelerini kullandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı da Türkiye'de kültür bitkilerinin yanında yabani çiçeklerden nektar üretiminin çok fazla olduğunu, sanayinin mümkün olduğunca doğal alanlardan uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

Taylan Samancı, Kovid-19 döneminde insanların sadece propolise değil, diğer doğal ürünlere de yöneldiğini belirterek, "Propolis, normal talebin 5 katı kadar fazla yoğun talep gördü. Kovid-19 sürecinde tüketicilerimizin propolise talebini yeterince stokumuz olduğu için karşılayabildik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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