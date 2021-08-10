Bedriye ÖZDEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Bedriye ÖZDEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Bedriye ÖZDEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Bedriye ÖZDEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Mescitli köyü Ayranlı mahallesi sakinlerinden Merhum Mevlüt ÖZDEMİR'in eşi Sevim, Gülen, Gülsen, Songül ve Sebahattin ÖZDEMİR'in anneleri Bedriye ÖZDEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Sebahattin ÖZDEMİR: 0532 553 27 43

10 Ağustos 2021, Salı

Kaynak: Habermetre

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