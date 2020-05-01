Bedriye ninenin kızı rüyada gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
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Bedriye ninenin kızı rüyada gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Bedriye ninenin kızı rüyada gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
01.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:16

Bedriye ninenin kızı rüyada gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı Elazığ depreminde evi hasar alıp yıkıldığı için konteyner kente yerleşen Bedriye nine, kızının rüyasında yanlarına geldiğini gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramasının sürpriz olduğunu söyledi Bedriye nine:...

Bedriye ninenin kızı rüyada gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Elazığ depreminde evi hasar alıp yıkıldığı için konteyner kente yerleşen Bedriye nine, kızının rüyasında yanlarına geldiğini gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramasının sürpriz olduğunu söyledi

Bedriye nine:

-"Konteynere geldiğimizde, kızım rüya gördü, 'Anne, cumhurbaşkanı bize geldi' dedi, hayırdır inşallah, büyük adam, bir insanın evine gelirse çok hayırlıdır' dedim"

"Arayacağına hiç inanmıyordum, ummuyordum, beni araması sürpriz oldu"

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü olarak arayıp görüştüğü Bedriye nine, öncesinde kızının Erdoğan'ın kendilerine geldiğini gördüğünü, arayacağına hiç inanmazken aramasının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

17 yıl önce eşi vefat eden 6 çocuk annesi 79 yaşındaki Bedriye Baltacı'nın merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde bulunan kerpiç evi depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Bedriye nine, valilik tarafından evi yıkıldığı için birlikte yaşadığı kızı ile 900 konteynerden evden oluşan Doğukent Mahallesi'ndeki kurulan geçici barınma merkezine yerleştirildi. Ramazan ayını da konteyner evinde geçiren Bedriye nine dün akşam gelen telefonla sürprizi yaşadı. Öncesinde Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın görüşme yaptığı Bedriye nineyi telefonla görüntülü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayacağına başta inanmayan Bedriye nine, yaşadığı sürprizi anlatırken, kızının da rüyasında gördüğünü ifade etti.

"Arayacağına hiç inanmıyordum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramasıyla duyduğu memnuniyeti İHA Muhabirine anlatan Bedriye Baltacı, "Beni araması sürpriz oldu. Arayacağına hiç inanmıyordum, ummuyordum. Allah kendisinden razı olsun. Cumhurbaşkanı, 'Teyze bir isteğin var mı' ' İftar ve sahurda sizlere yemek getiriyorlar mı' diye sordu, ben de her şeyimizi veriyorlar, karşılıyorlar dedim"ifadelerini kullanarak görüşmeyi anlattı.

Kızı Erdoğan'ın kendilerine geldiğini rüyasında görmüş

Kaldıkları konteyner kentlerde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Bedriye Nine," Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldiğinde görmek isterim. Allah, yar ve yardımcısı olsun. Valimiz, belediye başkanımız ve diğer yetkililer de çok iyi bakıyorlar. Şuan kaldığımız konteynerlerde şartlar iyi, ayrıca konteynere geldiğimiz ilk gece, kızım rüya gördü. Anne, 'cumhurbaşkanı bize geldi' dedi, 'Hayırdır inşallah, büyük adam, bir insanın evine gelirse çok hayırlıdır' dedim. Konutlarımız da temiz, sıcak su ile abdeste alıyoruz. İçinde oturuyoruz, namazımız kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz, daha bundan iyisi Allah'ın rahmeti. Allah, Tayyibimizi başımızdan eksik etmesin, dertsiz hayırlı ömürler versin" diye konuştu.

Bedriye ninenin kızı rüyada gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Kaynak: İHA

Manşet

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